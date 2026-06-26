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ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಸೇವಾ ಸ್ಥಗಿತ: ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಪತ್ರ

ಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 20 ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಸೇವಾ ಸ್ಥಗಿತಗಳ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ NAMMA METRO
ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 7:26 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಜನವರಿ 2024 ರಿಂದೀಚೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 20 ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ)ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ: 23 ಜೂನ್​​ 2026 ರಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್​​ (BMRCL) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ (CCD) ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 2024 ರಿಂದೀಚೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 20 ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ (ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ) ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಹಳಿಗಳ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪೀಕ್ ಅವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು, ಅತಿಯಾದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಲು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಯೋಗವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ಆಯೋಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಮನವಿ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ರೈಲ್​ (ಮೂರನೇ ಹಳಿ) ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿವವಾಗಿರಿಸುವ ಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು, ಫಾಸ್ಟೆನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಥರ್ಡ್​ ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಮಿತಿ (ಆವರ್ತನ) ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಧಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಆ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು (ಫಲಿತಾಂಶಗಳು) ಏನಾಗಿದ್ದವು?. ಈ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ (BMRCL) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸಿದ್ದರೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ) ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತೇ? ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಾಧಿತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆಯೇ?. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಕಾರಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (Root Cause Analysis - RCA) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ?. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಸುಧಾರಣಾ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನೀತಿ 2017 (Metro Rail Policy 2017)ರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಧುನಿಕ ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಂಸದರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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