ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಈ 'ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್' ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಡಿ: ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಲಿಗೊಡಬೇಡಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 13, 2026 at 7:57 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲೆಂದೇ ಇರುವ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಈ 'ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್' ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಡಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿದ ಈ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ ಜಯನಗರ ಇಂದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ನರಕವಾಗಿದೆ. ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಬಿಲ್ಡರ್ - ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಸುರಿಯುವ ಬದಲು, ಕೊನೆ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಲಿಗೊಡಬೇಡಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಈಗ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ರೂಪರೇಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತರ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು?. ಅಗಲವಾದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರವೇಶ/ನಿರ್ಗಮನ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ (ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್) ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲಾಭಕ್ಕೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೇ ತಿಳಿದ ಸತ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೈರಾಣಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವ ಖುಷಿಗಾಗಿ?. ಸಂಚಾರ ಎಂಬುದು ನೀರಿನ ಹರಿವಿನಂತೆ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾಧನೆಯೇ?. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾದರಿ ನಗರವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಹದಗೆಟ್ಟ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯಾಗಬಾರದು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಇಂತಹ 'Trial and Error' ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಬಾರದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೇವಲ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
44 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ 336 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಮೀ ಉದ್ದವಾದರೂ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಈಗ ತಡವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.