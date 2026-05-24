ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೆರವಾದ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್

ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ (ಎಡಬದಿ) ಎಂ. ಎನ್. ನಂದಿನಿ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 24, 2026 at 1:13 PM IST

ಹಾಸನ (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) : ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಸಮೀಪದ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ. ಎನ್. ನಂದಿನಿ ಎಂಬುವರು ಕೇದಾರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮದಿಂದಾದಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹಾಸನದ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹಾಸನ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ಎಂ ಎನ್ ನಂದಿನಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಲಿಖಿತ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ, ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶಿಖರದಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ತರುವಂತೆ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತಂದು, ರುದ್ರ ಪ್ರಯಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರೀಗ ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ : ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಎಂ. ಎನ್. ನಂದಿನಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 'ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ಹೋದಾಗ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್​ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.‌ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Shreyas Patel wrote a letter to the DC
ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ನಮಗೂ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

