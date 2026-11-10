NDA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಯುವತಿಗೆ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ
First Rank In NDA Exam: ಎನ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
Published : November 10, 2026 at 6:08 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (UPSC) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ(NDA) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಭದ್ರಾವತಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಭದ್ರಾವತಿಯ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಸದರು, ಶ್ರೇಯಾಗೆ ಹಾರ, ಶಾಲು, ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತುಕಥೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶ್ರೇಯಾಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದರು, ಭದ್ರಾವತಿಯ ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ ಅವರು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ NDA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ (ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ) ಉದ್ಯೋಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೇಯಾಳ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ದೇಶಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಶ್ರೇಯಾಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯು NDA ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಾಳ ಸಾಧನೆ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂತಹ ಯುವಕ - ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೇಶಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಯೋಧ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
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ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೇಯಾ ಗೌಡ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಎನ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ ಇವರು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೀತಿಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಹಾಲಿ ಸೂರತ್ಕಲ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.