'ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ': ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸವಾಲು
ನಾನೋರ್ವ ಸಂಸದನಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 18, 2026 at 10:48 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಸಮೇತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ" ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನದ ಸೇವೆ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದರು.
"ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಿಮಾನಯಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬೇರೆ ವಿಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತವಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಿಜಿಎಫ್ ಫಂಡ್ ನೀಡುವುದಾದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ವಿಮಾನ ಸದ್ಯ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಸ್ಟಾರ್ ಏರಲೈನ್ಸ್ನವರು ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನೂ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೂ ಸಹ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಎಂರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ನಡೆಯಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬೇಡಿಕೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಮಾನಯಾನ ನಿಂತಿದೆ. ಜಮೀನನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ?, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿ ಎಂದಾದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧ" ಎಂದರು.
"ಈಗ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಸಂತೋಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಐದಾರು ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರನ್ ವೇಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಂಟೇನಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಲು ವಿಮಾನ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು, ನೀವು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆತಂಕ ನಿವಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.
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