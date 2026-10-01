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ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಕಡೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ: ಸಂಸದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಗ್ರಹ

ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ವೀರಶೈವ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಕಡೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

FORMER CM JAGADISH SHETTAR SAID THAT CM DK SHIVAKUMAR IS SPEAKING ARROGANTLY
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 8:29 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಅಮಲು ನೆತ್ತಿಗೇರಿ, ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ನೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ನಿಜರೂಪ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠವೋ, ಆರು ಸಾವಿರ ಮಠವೋ ಅಂತಾ ಡಿಕೆಶಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಠ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವೀರಶೈವ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಅಲ್ಲ, ಸೇವಕ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ದೊರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಕಡೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ" ಎಂದು ಛೇಡಿಸಿದರು.

ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ (ETV Bharat)

"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬಿಗಿ ಇಲ್ಲ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೂ ಎಸ್​ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೇ 32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದವರು 38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಿದ್ದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಮಾತು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 38 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬೇಕಿತ್ತು‌. ಇದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿಯೇ ನೀವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಿರಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಾಡಿಸಿದರು.

"ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬರಗಾಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪೀಡಿತ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್‌.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತರುವ ಕೆಲಸ ವಿಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಸತ್ತವರು, ಡಬಲ್ ಹೆಸರು ಇರುವುದನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಂಡಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾನದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

"ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇಂದು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಗದ್ದಾರ ಎನ್ನುವ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸೋತವರು ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ‌. ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿವ್ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಿಎಂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ ವೋಟ್​ ಚೋರಿ ಅಂತಾರೆ, ಸೋತಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ‌? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರದ್ದು ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಜಗದೀಶ್​ ಶೆಟ್ಟರ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

"ಮತಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಅಫಿಡಿವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ" ಎಂದು ಜಗದೀಶ್​ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಹಬ್ಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್​, "ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ತುಷ್ಟೀಕರಣ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ, ಅನಿಲ ಬೆನಕೆ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಕವಟಗಿಮಠ, ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೀತಾ ಸುತಾರ, ಎಂ.ಬಿ. ಝೀರಲಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಹರಕುಣಿ, ರಮೇಶ್​ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಉಜ್ವಲಾ ಬಡವನ್ನಾಚೆ, ರಾಜಶೇಖರ ಡೋಣಿ, ಸಚಿನ್​ ಕಡಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
CM DK SHIVAKUMAR
ಗುರು ಅಜ್ಜಯ್ಯ
ವೀರಶೈವ ಮಠಾಧೀಶರು
MP JAGADISH SHETTAR

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