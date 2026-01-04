ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಭದ್ರಾವತಿ ರಾ.ಹೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಿರುವ ತೊಡಕು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಡೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತೊಡಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 4, 2026 at 9:24 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾವತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಡೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಗೋಮಾಳದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಗಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಸದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಆಗುಂಬೆ ಟನಲ್ ಆಗಬೇಕು: ಆಗುಂಬೆ ಟನಲ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು 400 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ರಸ್ತೆಅಗಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಟನಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಹಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭೂ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟನಲ್ ಮಾಡುವುದೇ ಸೂಕ್ತ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಮರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಟನಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಆಗುಂಬೆಗೆ ಟನಲ್ ಮಾಡಲು ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಟನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರ ಆಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಕೊಳ ವೃತ್ತ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಬೈಪಾಸ್ ಹೀಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ವಾಕ್ ವೇ ಅಥವಾ ಸಬ್ ವೇ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ತೊಡಕು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಶಿಕಾರಿಪುರ- ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಶಿಕಾರಿಪುರದವರೆಗಿನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಸಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೆಐಎಡಿಬಿಯವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು 45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕುರಿತು: ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳು:
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ತುಮಕೂರು-ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಹೊನ್ನಾವರ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ರ ಹೊಸೂರು (LC-110) ಮತ್ತು ತಾಳಗುಪ್ಪ (LC-152) ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-169 ನೆಲ್ಲಿಸರ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766ಸಿ ಬೈಂದೂರು-ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕೋಡಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ
- ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-206ರ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 766ಸಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 169 ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಹರಕೆರೆ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ. ನಿಖಿಲ್, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು (EE, AEE) ಉಪಸ್ಥಿತರಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಭದ್ರಾವತಿ ನಡುವೆ ಮುಗಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಕಿರಿಕಿರಿ