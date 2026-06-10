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ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ: ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ

RSS ಕುರಿತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

SHIVAMOGGA HOME MINISTER PRIYANK KHARGE PM MODI ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್
ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 1:07 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರು ಅವರ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿನೋಬನಗರದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿಷ್ಟವರ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆ. (ETV Bharat)

RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಈಗ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ. ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಜನತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಇಂದು ದೇಶ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೆ ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಹೈ-ಕಮಾಂಡ್ ಮನವೊಲಿಸಲು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

SHIVAMOGGA HOME MINISTER PRIYANK KHARGE PM MODI ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗಾಗಿ ಅಭಿಷ್ಟವರ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ. (ETV Bharat)

ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಶಾಸಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಏಳನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್​ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಹ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ದೇವೆಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ನೀಡಿದ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು. ದೇವೆಗೌಡರಿಗೆ ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೆಗೌಡ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ 03 ತಿಂಗಳು ತನ್ಜ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು‌. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನೈಟ್​ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭೂಮಿ‌ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ‌ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದನ್ನು ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್​ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸತತ 4,399 ದಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಚುನಾಯಿತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿರವರು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೇತನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿ, ಅವರು ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಸನು‌ 2047ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ವಿಕಿಸತ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು‌ ಈಡೇರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಮೋದಿ: ಶುಭ ಕೋರಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟರ್

TAGGED:

SHIVAMOGGA
HOME MINISTER PRIYANK KHARGE
PM MODI
ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್
MP BY RAGHAVENDRA

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