ಬಿಜೆಪಿ ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಮತ ಮೂಡಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 23, 2026 at 8:47 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ, ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಯತ್ನಾಳ್, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಬಿಜೆಪಿ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ರಾಜಕಾರಣ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷವಿದೆ. ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಭಾವನೆ ಒಂದೇ. ಜನರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಮತ ಮೂಡಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್–ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ, ಮುಂದೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತರುತ್ತಾರೆ, ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೇನು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿದೆ? ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಲು ಯಾವ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸಿ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ SDRF ನಿಧಿ ಬಳಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈಗ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದಲೇ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಈವರೆಗೂ 2,500 ರೂ. ಕೂಡ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬರದಿಂದ ಜನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡು ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನರ ಒತ್ತಾಯದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು: ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ