ಮೀನು ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ ರಪ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ ಖಂಡನೀಯ: ಐಎಫ್ಎಎಫ್ ಇಎ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಫ್ತಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲು ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ತರವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘವು ಖಂಡಿಸಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 8:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ ರಪ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮೀನು ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ ರಫ್ತುದಾರರ ಸಂಘ (ಐಎಫ್ ಎಎಫ್ ಇಎ) ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಶರ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೆಷನ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.
ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ ಘಟಕಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 3ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ರಪ್ತು ಮಾಡಲು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಫ್ತಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ತರವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘವು ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮೊಗವೀರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೋಟ್ ಗಳಿವೆ. ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೀನು ಸಾಗಾಣಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 9 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಬೋಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.