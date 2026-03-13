ಫೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ : ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗೆ ಹೈರಾಣಾದ ವಾಹನ ಸವಾರರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಫೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಹನ ಸವಾರರೂ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
Published : March 13, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 3:01 PM IST
ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ನಗರದ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಫೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬುಡಮೇಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗದಗ ಮಾರ್ಗದ ಫೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿತ್ಯ ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಧೂಳಿನಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬಸವನದಿಂದ ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ నిರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗವು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ತೆರಳಿದರೆ, ಬಸವವನ, ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಹನ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಗಬ್ಬೂರ ಕಡೆ ತೆರಳುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಬಸವವನದತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸವವನ, ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗದಗ, ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ನಿಲಿಜಿನ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ, ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್, ಪಿಂಟೋ ರಸ್ತೆ, ನಿಲಿಜಿನ್ ರಸ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರ ಸರ್ಕಲ್ ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್, ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರ, ಪಿಂಟೋ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ವೋದಯ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 12 ರಿಂದ 13 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ತೆಗೆದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬರುವವರು ಧೂಳು ತಿಂದು ನಾನಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 25 ಸಾವಿರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತಲೆಎತ್ತಿರುವ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಂದಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಧೂಳು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಹನ ಸವಾರ ಸುಭಾಷ್ ತೆಗ್ಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,'ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಂತಹ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದ ಮನೆ ತಲುಪಲು ಎರಡು -ಮೂರು ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಡಿಸಿಪಿ ರವೀಶ್ ಆರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅಪರಾಧ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ರವೀಶ್ ಆರ್. ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.
ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ನಾವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಎಂಸಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
