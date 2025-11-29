50% ರಿಯಾಯತಿ ಆಫರ್: ಕಳೆದ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ವಾರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ
ಇ-ಚಲನ್ನ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರ ವರೆಗೆ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 1:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಂದ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಇ-ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 12ರ ವರೆಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ. 12ರ ದಿನದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 37,83,173 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು 106,00,19,550 ರೂ. ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ) ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,52,201 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡು, 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರ ವರೆಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 28ರ ವರೆಗೆ) 2,47,777 ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, 7.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 8.29 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 5.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ವಿರುದ್ಧವೇ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್, ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರಬಹುದು. ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯದೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಂಡ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ? ಇ-ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರ ವರೆಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ (ಕೆಎಸ್ಪಿ) ಆ್ಯಪ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
