ಮೈಸೂರು : ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಕ್ಕಣೆ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ
ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 1, 2026 at 5:13 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಾರಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಣೆಗಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್. ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಿಡಿಒಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ, ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ' ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಣೆಗಾಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅವುಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರೇವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರಿಯಾದ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಿ. ಬಿ. ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ (19) ಅವರು, ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯೋರ್ವಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು, ಹುರುಳಿ, ಭತ್ತ , ಎಳ್ಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಕುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರು, ಆಟೋ, ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಒಕ್ಕಣೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಕಾರೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ಧೂಳುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು, ಆಟೋಗಳ, ಜೀಪ್ಗಳ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯವು ಎದುರಾಗಿದೆ.
