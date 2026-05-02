ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಯನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಅತ್ತೆ: ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಗಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅತ್ತೆಯೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ
Published : May 2, 2026 at 2:42 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಅಳಿಯನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಅತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರ ಮದುವೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಅಳಿಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಳಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪಿರಣವಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಉಜ್ವಲಾ ಕಮ್ಮಾರ, ಶಿವಾ ಅಪ್ಪಯನವರ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾದ ಆರೋಪಿಗಳು.
16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 110 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿರುವ ಶಿವಾ ಅಪ್ಪಯನವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉಜ್ವಲಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅತ್ತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಪುತ್ರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ, ಉಂಗುರ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸೇರಿ 110 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದರು.
ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಅಳಿಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ತನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ದರು.
ಆಗ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು, ಅಳಿಯ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಅತ್ತೆಯ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಾನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಅತ್ತೆ ಉಜ್ವಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕದ್ದ ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಜೈಲಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
