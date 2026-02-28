ಮಗಳ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಳಿಯನ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ತೆ ದೂರು: ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಮಗಳನ್ನು ಅಳಿಯ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅತ್ತೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಳಿಯನ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ತೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಅಳಿಯ, ಆತನ ಗೆಳಯನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಬಿ.ಎನ್. ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ಚರಣ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಮುರಳಿ ದೂರುದಾರೆಯ ಅಳಿಯ. ಮಗಳನ್ನು ಅಳಿಯ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅತ್ತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ದೂರುದಾರೆಯ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗಳು ಸ್ವಯಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮುರಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವತಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ರಾಜಾಜಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬಾಕೆ ಮಗಳನ್ನು ಅಳಿಯ ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚರಣ್ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ 2026ರ ಫೆ.13 ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು, ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ಚರಣ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನಗರದ 32ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ 2026ರ ಫೆ.16ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷದ ನಂತರ ದೂರು ದಾಖಲು: ದೂರುದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ 2026ರ ಫೆ.13ರಂದು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. 'ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮುರಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಮಗಳು ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಮಗಳನ್ನು ಮುರಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 2025ರ ಜ.26ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ಧಾನೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಗಳು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮುರಳಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, 2026ರ ಫೆ.13ರಂದು ಮರುಳಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಚರಣ್, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ದುರುದಾರೆಯ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಲ್ಲ. ದೂರುದಾರೆಯ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರ ಮುರಳಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗೆ 21 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಪಾತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮುರಳಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮುರಳಿ ಫೆ.13ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರುದಾರೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ವಾದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
