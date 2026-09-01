ಸೊಸೆಗೆ ದಾನ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಅತ್ತೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ
ಸೊಸೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಾನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಪರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 10:51 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ದಾನ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೊಸೆಗೆ, ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ದಾನ ಪತ್ರವನ್ನು 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ದೆ-2007'ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 23 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಬದಲಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಶೀಲಾ ಎಸ್. ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ನಂಜಮ್ಮ ಅವರು, ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ನಂಜಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ (ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪತಿ) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಮಗ ತೀರಿಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪೋಷಣೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹೊರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಷರತ್ತು ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪೋಷಣೆಯ ಷರತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮರು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶೀಲಾ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಬಿ.ಕೆ. ನಂಜಮ್ಮ (81) ಅವರು 2010ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಸೊಸೆ ಶೀಲಾ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾನ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2011ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಂಜಮ್ಮ, ನನ್ನಿಂದ ವಂಚಿಸಿ, ಮರೆಮಾಚಿ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್, 2016ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1 ರಂದು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದ ನಂತರ, ನಂಜಮ್ಮ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸೊಸೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು ನಂಜಮ್ಮ(ಅತ್ತೆ) ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸೊಸೆ ಶೀಲಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸ: ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ₹17 ಲಕ್ಷ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಪತಿಗೆ ಸೂಚನೆ