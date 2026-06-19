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ಶ್ವಾನದ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಗ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ

ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಗನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.

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ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ರ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಾಗೂ ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಯಿ ಶಾಂತವ್ವ ಕಲ್ಮಠ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 8:11 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೈಕ್​ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಶ್ವಾನದ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ತೀವ್ರವಾಗಿ‌ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ‌ ಸಾಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಹಾಂತೇಶನಗರದ ಶಾಂತವ್ವ ಕಲ್ಮಠ ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಇವರ ಪುತ್ರ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಲ್ಮಠ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಂತಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶನಗರಕ್ಕೆ‌ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾಂತೇಶ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಂಬ್ರಾ ಬಳಿ ಶ್ವಾನವೊಂದು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾಂತೇಶ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಂತವ್ವ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಾಂತೇಶ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ‌ ಮುಳುಗಿದೆ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆಂದು ಮಹಾಂತೇಶ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮೃತದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾರಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ‌.

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TAGGED:

BELAGAVI
WOMAN KILLED IN BIKE ACCIDENT
ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಕ್​ ಅಪಘಾತ
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
MOTHER DIED IN A BIKE ACCIDENT

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