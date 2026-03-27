ಉಡುಪಿಯ ತಾಯಿ - ಮಗಳ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಉಡುಪಿಯ ಅತ್ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಬ್ಬರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
Published : March 27, 2026 at 7:49 PM IST
ಉಡುಪಿ: 2022ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಿರಿಯಡಕ ಸಮೀಪದ ಆತ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದಗ ಮುಳ್ಳುಗುಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೂಲದ ಹರೀಶ್ (33) ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಧೀಶ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? : ಆರೋಪಿಯು ತಾಯಿ ಚೆಲುವಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ 10 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯಡಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹರೀಶ್ ಚೆಲುವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕೆಯ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. 2022ರ ಮೇ 8ರಂದು ಆಕೆಯ ಮಗ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಲುವಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಚೆಲುವಿಯ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಹರೀಶ್, ಆಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಜತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಲುವಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ 12.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೂಡಿದಾರದ ಶಾಲಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಚೆಲುವಿಯ ಮಗಳು ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಅದೇ ಶಾಲಿನಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಂದು, ಬಾಲಕಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಜತೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೋಲಿಸ್ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಅವರು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಟ್ಟು 40 ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಬೇಳೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ವಾದ- ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2019ರ ದಂಪತಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ