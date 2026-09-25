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ಹಾವೇರಿ: ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ತಾಯಿ - ಮಗನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ

ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

MOTHER AND SON MURDERED
ಕೊಲೆಯಾದ ತಾಯಿ - ಮಗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 7:28 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಡಹಗಲೇ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೇಮಾ ಬಡಿಗೇರ(55) ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಬಡಿಗೇರ(35) ಹತ್ಯೆಯಾದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ. ತಿರಕಯ್ಯ ಹೀರೆಮಠ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊಸಮಠ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮೃತ ಪ್ರೇಮಾ ಬಡಿಗೇರ ಅವರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಖರೀದಿ ಬಳಿಕ ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದವು.

ಎಸ್​​ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೊಡಿ (ETV Bharat)

ಕೋರ್ಟ್​​ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಮನೆ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಾ: ಇದೇ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು. ಮೃತ ಪ್ರೇಮಾ ಬಡಿಗೇರ ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಮಲಗುಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಮನೆ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರೇಮಾ ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಕೂಸನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ: ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ತಿರಕಯ್ಯ ಹೀರೆಮಠ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊಸಮಠ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಾಯಿ – ಮಗನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೃತ ಪ್ರೇಮಾ ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಶಿರಸಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಮಾ ಕೆಇಬಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗ ಅವಿನಾಶ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್​​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು - ತನಿಖೆ ಚುರುಕು:

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಕಲ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HAVERI
ತಾಯಿ ಮಗನ ಕೊಲೆ
MURDER
ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ
MOTHER AND SON MURDERED

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