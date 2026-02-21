ವಿಜಯಪುರ: ಬಾಣಂತಿ-ಮಗು ಸಾವು; ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ
ಸರ್ಕಾರ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತಾಯಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿ ತೀವ್ರ ರಸ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಬಾಣಂತಿ ಹಾಗೂ ಹಸುಗೂಸು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಢವಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮೈತ್ರಾ ಸುಂಗಠಾಣ (30) ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವರನ್ನು ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮೃತಳ ತಾಯಿ ಸೀತಮ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ವೈದ್ಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನರ್ಸ್ಗಳೇ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ನರ್ಸ್ಗಳೇ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಾಣಂತಿಗೆ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಶಿವು ನಾಟಿಕಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನಗೆ ಒತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ತಾಯಿ-ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಹೋಗಿವೆ. ಸಿಂದಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾಮಾಕವಸ್ತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರ ಹಾಗೂ ಬಾಣಂತಿಯರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತಹ ಸಲಕರಣೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಲಕರಣೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಹೆಚ್ಒ, ತಾಲೂಕಿನ ಡಿಹೆಚ್ಒ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
