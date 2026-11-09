ಬೆಳಗಾವಿ: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಯಿ: ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿ 7 ಜನರು ಸೆರೆ
Mother Murders Her Son With Help Of Lover: ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 6:14 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ವತಃ ತಾಯಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯ್ ನಾರಾಯಣ(24) ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ. ಈತನ ತಾಯಿ ಮೀನಾ ನಾರಾಯಣ(44), ಈಕೆಯ ಪ್ರಿಯತಮ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಹಿಂಗ್ಲಜ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಕೇಶ್ ಜಾಮೂನಿ, ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಚಿನ ಕಾಂಬಳೆ, ಮನೋಜ ಕಾಂಬಳೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕಾಂಬಳೆ, ಏಕನಾಥ ಕಾಂಬಳೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ, ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಯುವಕನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೈಮೇಲಿನ ಗುರುತು ಆಧರಿಸಿ, ಆತನ ಯಾರೆಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೊಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಓರ್ವ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊರ್ವ ಆರೋಪಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಪಿ ರಾಕೇಶ್ನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಆತನನ್ನೇ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿ ಮೀನಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮೀನಾ ಪತಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ರಾಕೇಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಮಗ ವಿಜಯ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ, ಮಗನನ್ನು ತಾಯಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 1ರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಗಾಢನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ವಿಜಯ್ಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಶಾಲು ಬಿಗಿದು ರಾಕೇಶ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಶವವನ್ನು ನಗರ ಹೊರವಲಯದ, ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶವ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶ ಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್.ಗಡ್ಡೆಕರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಆನಂದ ಆದಗೊಂಡ, ಎಎಸ್ಐ ಬಿ.ಎಫ್.ಬಸ್ತವಾಡ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಸಿ.ಐ.ಚಿಗರಿ, ಅರುಣ ಕಾಂಬಳೆ, ಎಮ್.ಜಿ.ಕುರೇರ, ಕೆ.ಬಿ.ಗೌರಾಣಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಡವಿ, ಗೋಪಾಲ ಲಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶ ಒಡೆಯರ, ಮಹೇಶ ಮಳಗಲಿ, ದೀಪಕ ಬಿಚಗತ್ತಿ, ದ್ಯಾಮಪ್ಪಾ ಮುರಗೋಡ, ಎಮ್.ಎಸ್.ಸಾಗನೂರ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್, ಡಿಸಿಪಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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