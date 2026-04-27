ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಸಾವು: ಪತಿ, ಮನೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಾಯಿ, ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

mother-and-daughter-dies-and-case-filed-against-husband-family-members
ಲೀಲಾವತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 27, 2026 at 7:00 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಾಯಿ, ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಹಳೆ ಚಂದಾಪುರ ಬಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೃತಳ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮನೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಲೀಲಾವತಿ (28) ಹಾಗೂ ಅವರ 8 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮೃತರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪತಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮನೆಯವರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಶವ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಶನಿವಾರವೇ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ಮೃತ ಲೀಲಾವತಿಯ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಲೀಲಾವತಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆ 14-05-2017ರಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಳಿಯ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ದಿನಾಲು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ, ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಗೌರಮ್ಮ, ಮಾವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಗಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ, ನೀನು ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಗಂಡ ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಡವೆಂದು, ತನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ದಿನಾಲೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗಳು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ನಾನು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದೀರ್ಘ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಅವರೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಕಲಂ-108 ಬಿಎನ್​ಎಸ್ ಅಡಿ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೂತನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಔತಣಕೂಟದ ದಿನವೇ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮೃತ

