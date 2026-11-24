ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್
ಹಲವು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ನನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 11:00 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆ, ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸವಾಯಿ ಪಾಳ್ಯದ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಜ್ಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ಫುಕು(28) ನನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಐಟಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರೊಪಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿಯವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಜರುದ್ದೀನ್ನನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಹಳೇನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯತ್ನ, 1 ವಂಚನೆ , 1 ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನ, 1 ದೊಂಬಿ ಗಲಾಟೆ, 2 ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಕರಣ, ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ತುಂಗಾ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಸುಲಿಗೆ, ಕೋಕಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 1 ಆಫ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈತನ ಮೇಲಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈತ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ತೂಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಯುವ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೂಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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