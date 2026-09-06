ಮಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ವೈಭವ: ಮಾನವ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚಿಸಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆದ ಗೋವಿಂದರು; ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು.
Published : September 6, 2026 at 7:33 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಮರುದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಕರಾವಳಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ' ಉತ್ಸವ, ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದ ಸಡಗರ, ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ತಂಡಗಳು ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚಿಸಿ, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಬಣ್ಣದ ನೀರು, ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆಯ ರಂಗು ಕಳೆಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೇಸರಿ ಪೇಟ ಹಾಗೂ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಯುವಕರ ತಂಡಗಳು 'ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದಾ' ಎಂಬ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳ ಮಾನವ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಪಿರಮಿಡ್ನ ತುತ್ತತುದಿಗೆ ಏರಿದ ಯುವಕರು, ಹಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಟಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ತೂಗುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೂರಾರು ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೋಲಿನಿಂದ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮಡಿಕೆಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಬಣ್ಣದ ನೀರು, ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮದ ನೀರು ಯುವಕರ ಮೈಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದಿತು. ರಸ್ತೆಗಳ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತ, ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ತಾಳಕ್ಕೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು.
ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು: ನಗರದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗಳು ಜರುಗಿದವು.
ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಳಪೇಟೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66ರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಒಳಪೇಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸ್ತೋಮದೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ನಡೆಯಿತು.
ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ (ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಠ): ಬಟ್ಟಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳದ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಅಟ್ಟಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಅತ್ತಾವರ (ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮುಂಡತ್ತಾಯ ಮೈದಾನ): ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ವೃಂದಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಕೊಟ್ಟಾರ (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ): ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಯಿಂದ ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್ವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ತಂಡಗಳು ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದವು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ, "ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಮರುದಿನ ನಡೆಯುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 'ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ' ಅಥವಾ 'ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೇವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿಯ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ, ಬಣ್ಣದ ನೀರು, ಉಂಡೆ-ಚಕ್ಕುಲಿ ತುಂಬಿದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ ಗೊಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಡೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ತಿಂಡಿ, ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಹಣ ತುಂಬಿದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 'ಗೋವಿಂದಾ ಆಲಾ ರೇ' ದಹಿಹಂಡಿಯಂತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಮತ್ತು ರಾಸಲೀಲೆಯ ಶೃಂಗಾರಭರಿತ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಮೇಳೈಸಿದ ಮೊಸರುಕುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವವು ನಗರದ ಜನತೆಗೆ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿತು.
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