ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ: ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1.56 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ 1.91 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು.
Published : October 27, 2026 at 8:21 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1.67 ಲಕ್ಷ ಸಂದರ್ಶಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ 1.93 ಕೋಟಿ ಅದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
2022 ರಲ್ಲಿ 1.55 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ, 1.53 ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. 2023 ರಲ್ಲಿ 1.65 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ 1.67 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ 1.65 ಲಕ್ಷ ಮದರ್ಶಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ, 1.71 ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1.56 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ 1.91 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ದಸರಾ ರಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು 20,264 ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನವಾರ ಅ.21ರಿಂದ 19,745 ಮಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 25.67 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 25.15 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೃಗಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನರ್ದೇಶಕಿ ಪಿ.ಅನುಷಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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