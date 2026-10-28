ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರೇ ಮರೆತರೆ ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ?: ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10,245 ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧು!
Invalid Votes in MLC Election: ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.13.91ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 28, 2026 at 5:45 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು, ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪದವೀಧರರನ್ನೇ ಮತದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿರುವುದು ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಒಟ್ಟು 73,691 ಮತಗಳ ಪೈಕಿ 63,446 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,245 ಮತಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.13.91ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುವಾಗಿವೆ. ಪದವೀಧರರೇ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಐ ಲವ್ ಯು ಸಂಕನೂರ ಸರ್', 'ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?': ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ಮತದಾರರು, ಕೆಲವೆಡೆ 'ಐ ಲವ್ ಯು ಸಂಕನೂರ ಸರ್', 'ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂಬಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮತಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಲವ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿವೆ.
ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತವನ್ನು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಚಲಾಯಿಸುವ ಬದಲು, ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಬರಹ ಹಾಗೂ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 97 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇ.75.61ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳು: 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪದವೀಧರ ಮತದಾರರು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
2014ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3,240 ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 8,772ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10,245ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿರುವುದು ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮತದಾನದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಪದವೀಧರರೇ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳು: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರೇ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹುಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ವರ್ ಮುಧೋಳ, ಇದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
"ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ದುರಂತ. ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರೂ ಮತಗಳನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಕಾಂ., ಬಿ.ಕಾಂ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಓದಿದವರ ಮತಗಳೂ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಪದವೀಧರರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ?: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ಗೋವಿಂದ ಮುರಗೋಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪದವೀಧರರೇ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಂತೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಓದು - ಬರಹ ಬಾರದವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪದವೀಧರರೇ ಸಾವಿರಾರು ಮತಗಳನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮತದಾರರು ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತವೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು: ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿರುವುದು ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ. ಮತದಾರರು ಮತಗಳನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಮುಖ್ಯ: ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಎದುರು ಆದ್ಯತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಬದಲು ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಲವ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಗೂ 'ಜೈ' ಎಂಬಂತಹ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿವೆ. ಮತದಾರರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಮುಖ್ಯ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಿಂಧು ಮತಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜಾಗೃತಿಯ ಜತೆಗೆ ಮತದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
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