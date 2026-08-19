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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಮುಕ್ತಾಯ: 1.07 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಔಟ್​, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ 46.88 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ!

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 9:55 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 1.07 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 30ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರ ವರೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾರರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18ರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ಒಟ್ಟು 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 1,07,96,415 ಮಂದಿ (19.48%) ಮತದಾರರನ್ನು ಎಎಸ್​ಡಿಡಿಒ (ನಾಪತ್ತೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಮೃತ, ನಕಲಿ, ಇತರೆ) ಮತ್ತು ಇತರರು) ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಎಸ್‌ಡಿಡಿಒ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಎಸ್​ಡಿಡಿಒ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಎಎಸ್​ಡಿಡಿಒ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವವರ ವಿವರ:

  • ಪತ್ತೆಯಾಗದವರು ಅಥವಾ ಗೈರಾದವರು: 15,17,056 (2.74%)
  • ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು: 65,45,721 (11.81%)
  • ಮೃತಪಟ್ಟವರು: 16,39,871
  • ನಕಲಿ/ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿತರು: 7,09,875 (1.28%)
  • ಇತರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸದವರು: 3,83,892 (0.71%)

ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ASDDO ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ.46.88ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ-

  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ: 17,17,445 (42.71%)
  • ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಉತ್ತರ: 10,52,536 (45.12%)
  • ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಕ್ಷಿಣ: 10,58,054 (ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ) (49.33%)
  • ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೇಂದ್ರ: 8,60,729 (45.54%)

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TAGGED:

VOTER LIST
BENGALURU
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
DRAFT ELECTORAL ROLL
SIR IN KARNATAKA

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