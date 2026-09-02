ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳ ಲಗ್ಗೆ: ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂತಿಮ ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಸೆ.10ಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜೋಡಿ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು
Published : September 2, 2026 at 2:34 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ‘ಕಂಬಳ’ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜೋಡಿ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೋಣಗಳ ಸುಗಮ ಸಾಗಣೆ, ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಅಂತಿಮ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯು ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸಲಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಣಿವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತುರ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕೋಣಗಳ ನಿಖರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 18, 19ರಂದು ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಸಜ್ಜಿತ ‘ಜೋಡುಕರೆ’ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭರದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 30 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು, ಅನಗತ್ಯ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಂಬಳದ ಶತಮಾನಗಳ ನಂಟು: ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಅರಸು ಕಂಬಳಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾತನ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಈ ಜಾನಪದ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ನೆಲದಲ್ಲೇ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿದೆ. ಕಂಬಳದ ಜತೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳ ‘ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್’ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಅಪ್ಪಟ ಸೊಗಡನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, "ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೋಣಗಳ ಸಾಗಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 10ರಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಗತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು." ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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