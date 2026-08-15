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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೇ.85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ವಿರೋಧ: ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೇ.85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

More than 85% of farmers oppose Bidadi Township project: Report released
ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಸ್.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 3:06 PM IST

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ಮೈಸೂರು : ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ. ಗೋಪಾಲಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.85ರಷ್ಟು ರೈತರು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ' ಅಂತ ಇದೇ ಸಮಿತಿ ತಂಡ ನೀಡಿರುವ 34 ಪುಟದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಜು.23ರಂದು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಗೋಪಾಲಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ರೈತರ, ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವರದಿ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಸ್.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat)

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ 9,600 ಎಕರೆ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ಗಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾದ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಗೋಪಾಲಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ.80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಶೇ.80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಂದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ. ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕಮ್ಮರಡಿ, ಸಂಶೋಧಕಿ ಎ.ಆರ್. ವಾಸವಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಿ. ಉಮಾಪತಿ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯು ಅಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿತು.

ಯೋಜನೆಯ ಪರ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವವರು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಶೇ.85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸಮಿತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ 34 ಪುಟದ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ತನ್ನದೇಯಾದ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆ. 25 ರಂದು "ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ" ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಎಸ್.ಆರ್.ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. 9,600 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯು ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟದ ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಮ್ಮರಡಿ, ವಾಸವಿ, ಡಿ.ಉಮಾಪತಿ ಒಳಗೊಂಡ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು 23ರಂದು ಯೋಜನೆ ಪರ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿದ್ದು 34 ಪುಟಗಳ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ. ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಕಾನೂನಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಸ್.ಆರ್. ಹಿರೇಮಠ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಬಿಡದಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜೆನ್-ಝೀ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮನವಿ: ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಜನರನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ (ಸಾಕಲಿ), ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಈ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಜೆನ್-ಝೀಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಬಳಿಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ ರಸ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಾಲ್, ಖಜಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಸರ್ಕಾರ ಸಜಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನ್ಯಾ.ಗುಹನಾಥನ್ ನರೇಂದರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

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