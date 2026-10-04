ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 6,686 ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ, 33 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.
Published : October 4, 2026 at 1:44 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಮೂರು ಕಡೆ ಸುಮಾರು 6,686 ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು 33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಕಾಗಿನೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್, ಮತ್ತು ಕೆಇಬಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳಡಿಕೆಯಿಲ್ಲಾ. ಜೆಪಿ ವೃತ್ತ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತ, ಸುಭಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ವಾಲ್ಮಿಕಿ ವೃತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಾ.
ಪರಿಣಾಮ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾವಿಲ್ಲದ ಜಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದರೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನ ರಸ್ತೆ ನಿಮಯ ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು.
ಸದ್ಯ ಎಐ ಇರುವ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ವಾಮಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಗಂಭೀರಗಾಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮುನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವೈದ್ಯರು.
ಮೊದಲು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೇಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದರು ತಲೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮನೆಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಲು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 6,686 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ 6,686 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ 33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 218 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 1,972 ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 22 ರಿಂದ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕಂ ಜಾಗೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಗಣೇಶ್ ರಾಯ್ಕರ್, "ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತವಾದರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಮೊದಲು ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಾಗಿನೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದ್ದು ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ವೃತ್ತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಜಿ.ಹೆಚ್. ಕಾಲೇಜ ಬಳಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಟೋ ಚಾಲಕ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆಲೂರು, ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೇ ಅಪಘಾತವಾದರು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತವಾದರೆ ವಿಮೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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