ರಾಯಚೂರು: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ₹6.69 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ; ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅಳಲು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 6,69,904 ರೂ. ಹಣ ಖಾತೆದಾರರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 28, 2025 at 5:37 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 6,69,904 ರೂ. ಹಣವು ಖಾತೆದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಚನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬುವರೇ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಇವರು ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಶರಣಬಸವ ಅವರು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ವಿವರ: ಜ್ಯೋತಿ ದಂಪತಿ 10 ಎಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆದು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಲ-ಸೋಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ದಂಪತಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಫಸಲನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾಟನ್ ಕಾರ್ಪೋಷನ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಹತ್ತಿಯ ಹಣವು ಮೊದಲಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ಬಳಿಕ ಹಣವನ್ನು ಲೀಸ್ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 2025ರ ನ.21ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 6,69,500 ರೂ. ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ, ನ.26ರಂದು 2,31,000 ರೂ. ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ನ.28ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 2,31,000 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 23-11-2025ರಂದು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 6,69,904 ರೂ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಎ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನ.23ರಂದು 2 ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ 36 ಪೈಸ್ ಐಎಂಪಿಎಸ್ ಎಂದು ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾದ ನಂತರ 3 ಲಕ್ಷ 24 ಸಾವಿರ 283 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖಾತೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 10 ಸಾವಿರ, 41 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೀಗೆ 8 ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ 6 ಲಕ್ಷ 69 ಸಾವಿರ 904 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಹಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ''ನ.22ರಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಹಣವಿತ್ತು. ಆದರೆ 23ರಂದು ಹಣ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಟಿಪಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 7 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಟಿಎಂ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವಾಗ ಕೇವಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಹತ್ತಿಯ ಹಣ 6,69,904 ರೂ. ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಹಾಕಿದ ಹಣ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?'' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು: ''ಈಗ ಸಾಲ ಇದ್ದು, ನಮಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು, ಮೂರು ವರ್ಷ ತೀರ ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರದ್ದೂ ಕೈವಾಡ ಇಲ್ಲದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಗೆ ನೆರವಾಗಿ: ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಚಾಮರಸ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಘಟನೆ ವಿಚಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಹಣ ಎಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ 60 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಿವೆ? ಇಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
