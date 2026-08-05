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ಗಂಗಾವತಿ: ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ; ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ನಗರಸಭೆ ವಶಕ್ಕೆ

ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಗಂಗಾವತಿಯ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GOVERNMENT ASSET SEIZES
ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ನಗರಸಭೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 3:53 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್​ 198ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎಕರೆಯಷ್ಟು (1.33 ಎಕರೆ) ವಿಶಾಲ ನಿವೇಶನವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೌರಾಯಕ್ತ ಆರ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿವೇಶನದ ಮೌಲ್ಯ ಸದ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ (ಹೆಡ್​ಪೋಸ್ಟ್​ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ) ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಬ್​ನ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 79 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮಿ ಕಲಾ ಭವನ, ಫೆದರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋಟ್, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಲಾ 2 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ 99 ವರ್ಷದ ಲೀಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

80 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಆರ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮೂರ್ತಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಲೀಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಐದಾರು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ 1950ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿನ ಮೂಲ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಜಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಎಲ್ಲರೂ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು: ಸದ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಬ್​ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಬ್​ ಆಡಳಿತ ನಗರಸಭೆಯ ವಶದಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಆರ್. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

KOPPAL
GANGAVATHI PUBLIC CLUB
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ
ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ
GOVERNMENT ASSET SEIZES

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