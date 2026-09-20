ಬಿಡದಿ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ₹5.05 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ: 24 ಔಷಧ ಪರವಾನಗಿಗಳು ರದ್ದು
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ 5.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 24 ಫಾರ್ಮಾ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 20, 2026 at 7:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮರುಲೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಜಾಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ (FDA) ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.
ಬಿಡದಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 5.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಔಷಧಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿತರಣಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಔಷಧ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಡದಿಯ ಕುರುಬರಕೇರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಂದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ, ದುಬಾರಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳಂತೆ (ಫೈಜರ್ ಬ್ರಾಂಡ್) ಮರುಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತದ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ನಕಲಿ ಲೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಔಷಧ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಜಪ್ತಿ: ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 'CEFIAVIGENT 2.5 Injection' ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ 5,640 ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು 52.24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 1,531 'HIZLAM' ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಾಟಲಿಗಳು. 470 'Xavitaz' ಬಾಟಲಿಗಳು, ಫೈಜರ್ ಲೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ 264 'EMBLAVEO' ಬಾಟಲಿಗಳು, 165 'Zavicefta' ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಾಗೂ 'TIGYNT IV', 'Tigvnet', 'Aztreo' ಮತ್ತು 'Trezam' ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಿಗಳ 30 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ. ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕಾರಿ" ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಔಷಧಿಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ, ಶುದ್ಧತೆ (ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ) ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವುಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಪ್ತಿಯಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಫ್ಡಿಎ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
16 ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು, 8 ಅಮಾನತು: ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 16 ಔಷಧ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಎಫ್ಡಿಎ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ 8 ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಪರವಾನಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಜರ್ C&F ಡಿಪೋದ ಪರವಾನಗಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ಕಾಯ್ದೆ- 1940 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮಾರಾಟ, ದಾಸ್ತಾನು ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾಲದ ಹಿಂದಿರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು (ಎಸ್ಐಟಿ) ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫ್ಡಿಎ ಸಲಹೆ: ರೋಗಿಗಳು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಔಷಧಾಲಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಔಷಧಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಔಷಧ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲವಾದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಔಷಧ ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಫ್ಡಿಎ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: