ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 43.92 ಲಕ್ಷ ಅನರ್ಹ ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್!
ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 99.32 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವೊಂದರಲ್ಲೇ 43.92 ಲಕ್ಷ ಅನರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 7:44 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಎಸ್ಐಅರ್ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 59.08 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಟ್ಟು 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 43.92 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1.03 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 59.08 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 42.64% ದಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವಲಸಿಗರು. ಬಹುತೇಕ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59,08,151 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 28,67,256 ಪುರುಷರು, 30,40,221 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 674 ಇತರೆ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಮಾರ್ಪಾಡು, ಡಿಲೀಷನ್: ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,74,372 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,81,053 ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 65,881 ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತದಾರರು 11,76,341, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು 12,25,338, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು 260 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 24,01,939 ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಉತ್ತರ)ದಲ್ಲಿ 6,37,882 ಪುರುಷ, 6,87,218 ಮಹಿಳೆ, 184 ಇತರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13,25,284 ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಕೇಂದ್ರ)ದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ 5,14,698, ಮಹಿಳೆಯರು 5,52,532, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು 144 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 10,67,374 ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ದಕ್ಷಿಣ)ದಲ್ಲಿ 5,38,335 ಪುರುಷ ಮತದಾರರು, 5,75,133 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು 86 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 11,13,554 ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವ 40,21,039 ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 24,01,939ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 16,19,100 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ದಕ್ಷಿಣ)ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವ 21,44,784 ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 11,13,554ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 10,31,230 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಉತ್ತರ)ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 23,32,621 ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 13,25,284ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 10,07,337 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ (ಕೇಂದ್ರ)ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ವ 18,89,919 ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. ಎಸ್ಐಅರ್ ಬಳಿಕ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 10,67,374ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 8,22,545 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ: ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ–2026ರ ಹಿಂದಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (BLO) ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.ceokarnataka.kar.nic.in ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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