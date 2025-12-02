ETV Bharat / state

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿದ ರೈತರು

ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅರಳವಾಡಿಯಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

Herd of ELEPHANTS FOUND
ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ರೈತರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ - ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅರಳವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು-ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸುಪಾಸು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದು ರೈತರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5-6 ದಿನಗಳಿಂದ ಗಡಿಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 8-10 ಆನೆಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ದಿಢೀರನೇ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆನೆಗಳು ಬೆಳೆನಾಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳು (ETV Bharat)

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸಲವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಫಸಲನ್ನು ತುಳಿದು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದು, ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಕಂಡು ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನತ್ತ ಓಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

More than 40 elephants sighted in Karnataka-Tamil Nadu border area
ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾಡಾನೆಗಳು (ETV Bharat)

ಒಂಟಿ ಆನೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ: ಒಂದೆಡೆ ಆನೆ ಹಿಂಡು ಓಡಾಡಿದರೇ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಸಲಗವೊಂದು ನುಗ್ಗಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಒಂಟಿ ಸಲಗವನ್ನು ಕಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚೀರಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆ ಕೆಲಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಾಡಾನೆ ಜನರ ಚೀರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಕಾಡಿನತ್ತ ತೆರಳಿದೆ ಎಂದು ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ದೇವಾಲಯ ಅರ್ಚಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬುವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: Watch... ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಜೀಪು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಕಾಡಾನೆ - ELEPHANT CHASED SAFARI JEEP

ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಜೀಪನ್ನು ಕಾಡಾನೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಫಾರಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆರಗಿ ಬಂದ ಕಾಡಾನೆ ಕಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು.

More than 40 elephants sighted in Karnataka-Tamil Nadu border area
ಒಂಟಿ ಸಲಗ (ETV Bharat)

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆ, ಸಫಾರಿ ವಾಹನ ಕಂಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ದಿಢೀರನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಫಾರಿ ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಾಲಕ ಸಫಾರಿ ವಾಹನವನ್ನು ರಿವರ್ಸ್​​ ಗೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‌ಕಬ್ಬಿನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ ಆನೆಯೊಂದು ಕಬ್ಬು ಕಿತ್ತು ತಿಂದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ - ತಮಿಳುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪುಣಜನೂರು ಬಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.

TAGGED:

ELEPHANTS FOUND IN BORDER
HERD OF ELEPHANTS IN CHAMARAJANAGAR
ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು
CHAMARAJANAGAR
HERD OF ELEPHANTS FOUND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.