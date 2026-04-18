35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಓಟಗಾರರು ಭಾಗಿ: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K

ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಬೆಂಗಳೂರು 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TCS WORLD 10K MARATHON
ಫಿನಿಶರ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಾರೆ ಜರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 5:26 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಬೆಂಗಳೂರು' ತನ್ನ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಓಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ​ಈ ಬಾರಿಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾದ ಭಾರತದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವನಿ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಉಗಾಂಡಾದ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಕಿಬೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಚೆಲಂಗಾಟ್ ಅವರಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಟಗಾರರು ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಬ್ಲಾಂಕಾ ವ್ಲಾಸಿಕ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈವೆಂಟ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಓಟಗಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್: ಈ ಬಾರಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಏರ್ಲೈನ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಓಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ 'ರನ್ನರ್ಸ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಓಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಫಿನಿಶರ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಅನಾವರಣ: ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏಸಿಕ್ಸ್ (ASICS) ಅಥ್ಲೀಟ್ ಜರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಓಟಗಾರರ ಅಧಿಕೃತ 'ಫಿನಿಶರ್ ಟೀ-ಶರ್ಟ್' ನ್ನ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಟಾಪ್ 1500 ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ: ಓಟಗಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೇಸ್​​ ದಿನದಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ​​ಓಟದ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಂದ ಚಿಯರಿಂಗ್ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಓಟ: ​'ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ' (Zero-waste-to-landfill) ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸಿರು ದಳ ಇನೋವೇಶನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

"ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿಶ್ವ 10K ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟವಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಕೇತ" ಎಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್‌ನ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾರೆಗಳ ಸಾಧನೆ: ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲೊನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡಾದ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಕಿಬೆಟ್ 26:39 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಆರನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.​ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಕಿಬೆಟ್, "ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು 10K ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ರೇಸ್ ಒಟ್ಟು 2,10,000 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏ.26ರಂದು TCS ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್: ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳಿವರು

