ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ; ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿರುವ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕರು

ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೂಗೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

HAVERI CONGRESS MLAS MINISTERIAL POSITION DEMAND IN CNG ಹೈಕಮಾಂಡ್
ಹಾನಗಲ್ ಶಾಸಕ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಅಕಾಂಕ್ಷಿ ಶ್ರಿನಿವಾಸ ಮಾನೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 12, 2026 at 8:22 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಮೂವತ್ತಾನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಪೂರೈಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್​​​ ಕ್ರಾಂತಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಬಜೆಟ್,​​​ ಈಗ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಸಕರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೆ ಎನ್​ ರಾಜಣ್ಣ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇವೆ. ಈಗ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರ ಸರದಿ. ಬಜೆಟ್‌ ನಂತರ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಸಕರು ತಮಗೆ ಸಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು.

ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಬಾರಿ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದವರು ಸಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಮ್ಮಂತಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅನುಭವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್​​ ಶಿವಣ್ಣನವರ್​, ಹಾವೇರಿ ಶಾಸಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ, ಹಾನಗಲ್​ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು - ಪ್ರಕಾಶ್​ ಕೋಳಿವಾಡ್​, ಹಿರೇಕೆರೂರು ಶಾಸಕ ಯು. ಬಿ. ಬಣಕಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವ ಅಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು.

ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಶಾಸಕ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್​ ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಜವಳಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಸಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಶಾಸಕ ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾದರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್​​ ತಮಗೂ ಸಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐವರಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕು.

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ. ಇದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ತೆರಳಲಿರುವ ಐವರು ಶಾಸಕರು ತಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲಾ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಚಿವರಿದ್ದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪೂರೈಸಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಾದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾನಗಲ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ.

ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರ: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

