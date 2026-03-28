ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ: ಲ್ಯಾಪ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ!
ಲ್ಯಾಪ್ರೋ-2026 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ 25-30 ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ.
Published : March 28, 2026 at 6:25 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ವತಿಯಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ರೋ-2026 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನುರಿತ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಜಟಿಲ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಬಡರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಲ್ಯಾಪ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ 400 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಖ್ಯಾತ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರವರ್ತಕ ಡಾ. ಸಿ. ಪಳನಿವೇಲು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನುರಿತ 30 ವೈದ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನುರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಗೋವಾದ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸೂರಜ್ ಸರದೇಸಾಯಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೇರವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೋಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಹಾಗೂ ಜಟಿಲ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಂತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
25-30 ಆಪರೇಷನ್: ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಕೋಡಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಉದರ ದರ್ಶಕ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್, ಜಠರ ಅಪರೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಠಿಣವಾದ 25-30 ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫರೇಷನ್ಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಬಿಆರ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದರದರ್ಶಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸಿ ಪಳನಿವೇಲು ಅವರು ಕಠಿಣವಾದ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಲ್ಯಾಪ್ರೋ ಸ್ಕೋಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ವೈದ್ಯರು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ , ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಎಂಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಇಂಫಾಲ್ನಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ವಿ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾದ್ದರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯರು ಸುಮಾರು 25 ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಲಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಡಾ. ಸಿ ಪಳನಿವೇಲು ಅವರು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಬಿಆರ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 3-4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
