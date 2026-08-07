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ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂತು 23.6 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು: ಆಲಮಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಳಹರಿವು

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2,73,031 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 11:45 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 895.65 ಟಿಎಂಸಿ ಪೈಕಿ 586.25 ಟಿಎಂಸಿ (65%) ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ (KSNDMC) ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 7ರವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2,73,031 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ 1,68,924 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ (ಹೈಡಲ್) ವಲಯದಿಂದ 4.1 ಟಿಎಂಸಿ, ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನದಿಂದ 1.8 ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನದಿಂದ 17.6 ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 23.6 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಜಲಾಶಯಗಳು: ​ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, 71.24 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 22,030 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 3,334 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 145.33 ಟಿಎಂಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 73.31 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸೂಪಾದಲ್ಲಿ 21,910 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಒಳಹರಿವು ಇದೆ. ​ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 31.13 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ 14.76 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 3,885 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಒಳಹರಿವಿದೆ ಎಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ: ​ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 8.50 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 8.26 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 5,626 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 5,083 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.10 ಟಿಎಂಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ 29.67 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 4,599 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

​ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ (ಕೆಆರ್‌ಎಸ್) ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 49.45 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 28.23 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 7,477 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 2,032 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

​19.52 ಟಿಎಂಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 18.42 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 9,217 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 7,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.

ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ: ​ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 71.54 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಇಂದಿಗೆ 50.27 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 10,091 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 195 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ 105.79 ಟಿಎಂಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 68.78 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 47,559 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 1,497 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

​ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 51.00 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ 45.00 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 17,680 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 1,785 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.

ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 19.49 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 7,335 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 194 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ.

ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 123.08 ಟಿಎಂಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 106.47 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 1,18,751 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 1,50,433 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 33.31 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ 29.06 ಟಿಎಂಸಿ ತಲುಪಿದೆ. 1,52,843 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 30.42 ಟಿಎಂಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 23.30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನವಕ್ರಾಂತಿ: 'ಸಂಯೋಜಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ' ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

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KARNATAKA DAM WATER
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