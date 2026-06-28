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3 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರಗ್ಸ್​​ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕ ವಿವಿಧ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳು ಸೀಜ್

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಣಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್​​ ಪ್ರಕರಣ ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನ BENGALURU
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 12:09 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಳವೆಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟ ಕಬಂಧಬಾಹುವಿನಂತೆ ಚಾಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದಂಧೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ.

ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡ್ರಗ್ ಫೆಡ್ಲರ್​ಗಳು ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ತರಹೇವಾರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಡ್ಲರ್​ಗಳು ದಂಧೆಯ ತಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್​ಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 6,767 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ 4188ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ 6827ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು.

ಈ ವರ್ಷದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ, ಎಂಡಿಎಂ, ಹೆರಾಯಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಡ್ರಗ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026 ಜನವರಿಯಿಂದ ಎ.28ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹130 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ: 2023ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 5,406 ಡ್ರಗ್ಸ್​​ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 580 ಕೇಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 126 ಪ್ರಕರಣಗಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊರತೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚದಿರುವುದು, ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ.

291 ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್​ಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೀಸಾದಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದೇಶಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್, ವಿದೇಶಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವರೆಗೂ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದೆಂಬ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೋಪು, ಚಾಕಲೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಮುಖಾಂತರ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ 291 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್​ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಹೈಟೆಕ್​ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಶತಾಯಗತಾಯವಾಗಿ ದಂಧೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಿರುಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್​ಸಿಬಿ, ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಸ್ಟಂ ನೆರವಿಂದ ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣ
20236767
2024 4188
2025 6827
2026 2378 (ಮಾ.3ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
ಒಟ್ಟು20,395

ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು:

ವರ್ಷಪ್ರಕರಣ ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ
2023 83 101
2024 43 61
2025 6 60
2026 9 13 (ಫೆ.28 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
ಒಟ್ಟು181 235

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು:

ವರ್ಷ ಪ್ರಕರಣಶಿಕ್ಷೆಆರೋಪ ಮುಕ್ತ
2023 1830284 95
2024 1382 149 25
2025 1769 146 6
2026 425 1 0
ಒಟ್ಟು5406 580 126

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು:

ವರ್ಷಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ

ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣ

2023 77 1830
2024 49 1382
2025 36 1729
2026 3 425 (ಫೆಬ್ರುವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
ಒಟ್ಟು 165 5366

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ:

ವರ್ಷ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2023 21,832 14,08172
2024 3,788 25,32,811
2025 3,270 2,17,908
ಒಟ್ಟು 58,010 41,58,891

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸೈಬರ್-ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ತಗ್ಗಿಸಿ; ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

TAGGED:

ಡ್ರಗ್ಸ್​​ ಪ್ರಕರಣ
ಮಾದಕವಸ್ತು
ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನ
BENGALURU
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