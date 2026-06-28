3 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕ ವಿವಿಧ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳು ಸೀಜ್
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಣಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 28, 2026 at 12:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಳವೆಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟ ಕಬಂಧಬಾಹುವಿನಂತೆ ಚಾಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದಂಧೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ.
ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡ್ರಗ್ ಫೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ತರಹೇವಾರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ದಂಧೆಯ ತಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 6,767 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ 4188ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ 6827ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ, ಎಂಡಿಎಂ, ಹೆರಾಯಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026 ಜನವರಿಯಿಂದ ಎ.28ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹130 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ: 2023ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 5,406 ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 580 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 126 ಪ್ರಕರಣಗಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ಧಾರೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊರತೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚದಿರುವುದು, ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ.
291 ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೀಸಾದಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದೇಶಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್, ವಿದೇಶಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವರೆಗೂ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದೆಂಬ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೋಪು, ಚಾಕಲೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ರೈಲು ಮುಖಾಂತರ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ 291 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಶತಾಯಗತಾಯವಾಗಿ ದಂಧೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಿರುಸುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಸಿಬಿ, ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಕಸ್ಟಂ ನೆರವಿಂದ ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ:
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣ
|2023
|6767
|2024
|4188
|2025
|6827
|2026
|2378 (ಮಾ.3ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
|ಒಟ್ಟು
|20,395
ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು:
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣ
|ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ
|2023
|83
|101
|2024
|43
|61
|2025
|6
|60
|2026
|9
|13 (ಫೆ.28 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
|ಒಟ್ಟು
|181
|235
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು:
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣ
|ಶಿಕ್ಷೆ
|ಆರೋಪ ಮುಕ್ತ
|2023
|1830
|284
|95
|2024
|1382
|149
|25
|2025
|1769
|146
|6
|2026
|425
|1
|0
|ಒಟ್ಟು
|5406
|580
|126
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು:
|ವರ್ಷ
|ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ
ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣ
|2023
|77
|1830
|2024
|49
|1382
|2025
|36
|1729
|2026
|3
|425 (ಫೆಬ್ರುವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
|ಒಟ್ಟು
|165
|5366
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ:
|ವರ್ಷ
|ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
|ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|2023
|21,832
|14,08172
|2024
|3,788
|25,32,811
|2025
|3,270
|2,17,908
|ಒಟ್ಟು
|58,010
|41,58,891
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