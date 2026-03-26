ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್: ಪರಿಸರವಾದಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲ
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 8:02 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಂಧನ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿ ಎನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಳು, ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳ ಸೆಗಣಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ (ಟಾಯ್ಲೆಟ್) ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಊರವರು ಇದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಶಿವಾಜಿ ಅಜ್ಜನ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ 76 ವರ್ಷದ ಪರಿಸರವಾದಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ 1990-95ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜನಜಾಗರಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ.
ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಡು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನರಿತ ಶಿವಾಜಿ ಅವರು, ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಒಲೆಗೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಎನ್ಜಿಒ ಜತೆ ಒಡಬಂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 'ದೀನಬಂಧು' ಎಂಬ ಸರಳ ಗೋಬರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿ ಊರಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ದಾದಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ ಸೆಗಣಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಶಿವಾಜಿ ದಾದಾ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ಹೇಳುವುದೇನು..?: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಸರವಾದಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ಅವರು, 1990ರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿನ ಗಿಡ-ಮರ ಕಡಿದು, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮರ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಜಾಗರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಂದ, ದನಕರುಗಳು ಇರುವ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗಲೂ ಸುಮಾರು 225 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಲೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರುವ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಭೈರನಾಥ ಕೋತೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕೈದು ಜಾನುವಾರು ಇದ್ದವು. ಈಗ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಗಣಿ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ಯಾಸ್, ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತು: ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸೆಗಣಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋದೂ ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ್ರಿಸಲು ನಮ್ಮದು 24 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಮರಳು, ಕಡಿ, ಟಾಕೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಚಲೋ ಮಾಡಿದೆವು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮಾರುತಿ ಕೋತೇಕರ್.
ಹಣ ಉಳಿತಾಯ, ಸ್ಫೋಟದ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ: ಗೃಹಿಣಿ ಮಲ್ಲವ್ವ ಪಾವಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಸೆಗಣಿ ಹಾಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀತಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುವ ಆತಂಕ ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
30 ಸಾವಿರ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕಡೋಲಿಯ ಷಟ್ಕೋನ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಷಟ್ಕೋನ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು.
ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮರಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ ತಂದು ಆಯಾ ಮನೆಯವರೇ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳ ನಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ: ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸೆಗಣಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾನುವಾರು ಇರುವ ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
