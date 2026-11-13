ನಿಗಮ – ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೇಲುಗೈ: 31ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಲಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನ
Appointment To Boards And Corporations: ನಿಗಮ – ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 31 ಸ್ಥಾನಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 12:24 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಿಗಮ–ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ – ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ 428 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 31 ಸ್ಥಾನಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ನಿಗಮ – ಮಂಡಳಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದಂತಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 18 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 31 ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸವದತ್ತಿ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕಿತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ – ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ನಿಗಮ – ಮಂಡಳಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆದವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ನಿಗಮ–ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ?
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು
- ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ರಾಯ ಈರಪ್ಪ ಯಳಾದಗಿ ಹಾಗೂ ಬಸಪ್ಪ ಎ. ಕೋರೆ: ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.
- ನಿಂಗಪ್ಪ ಅರಕೇರಿ : ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.
- ರಾಜು ಮಾರುತಿ ಕಡೋಲ್ಕರ್, ಸುಭಾಷ ಬಾಬು ಕಾಸರಕರ್ ಹಾಗೂ ಧನಾಜಿ ಆನಂದ ಚವ್ಹಾಣ: ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.
- ಸಚಿನ್ ಅರ್ಜುನ ನಾಯಿಕವಾಡಿ : ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.
- ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ್ : ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಬಂಜಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.
- ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜ್ಯೋತಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ: ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ.
- ರಾವಸಾಹೇಬ್ ರಾಜಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಧರ ದುಂಡಪ್ಪ ಬಡಕುಂದ್ರಿ: ಕಿತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
- ಜ್ಯೋತಿಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವ ಕೋಳಿ: ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
- ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಜಕಾತಿ: ಮಲಪ್ರಭಾ ಹಾಗೂ ಘಟಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
ಸಾರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು:
- ಮೋಹನ್ ಬಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೇವಡೆ: ಹೆಸ್ಕಾಂ.
- ಮಲ್ಲೇಶ್ ಗೋಪಾಲ ಚೌಗಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ).
- ಕಾರ್ತಿಕ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ನೀಲಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿದಕ್ಕನವರ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ (ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿ).
- ಬಾಳೇಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹರಡಕರ್ : ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ.
- ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಿನಾರಕೊಪ್ಪ : ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ.
ಇತರ ನಿಗಮ–ಮಂಡಳಿಗಳು:
- ರವೀಂದ್ರ ಶಂಕರ ಮಿರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ರಾಮಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಗುಳ್ಳಿ : ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ.
- ಸುಶೀಲಕುಮಾರ್ ಬಳಬಂಟಾ ಪತ್ತಾರ: ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.
- ಅನಿಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಫಹೀಮ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹಮದ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
- ಲೋಕೇಶ ಅಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿಗಮ.
- ಶಹನಾಜ್ ಗುಲಾಬ್ ಗಡೆಕಾಯಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.
- ವಿದ್ಯಾಧರ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಕಾಗೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ.
- ರಶೀದ್ ಹುಸೇನ್ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ.
- ಮೀರಾಸಾಬ್ ಖದೀರಸಾಬ್ ಅನ್ಸಾರಿ : ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂತಸ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಶೇಗಾವಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಡವಾದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 31 ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಸೆಗೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಿಗಮ-ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನಾನು 32 ವರ್ಷ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಯಮ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಯುವಂತೆ ಬಸವರಾಜ ಶೇಗಾವಿ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಾಸಲೀಂ ಕಾಶೀಂನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಗಮ - ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
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