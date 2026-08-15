ಕಡಬ: ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು, ಪರಿಚಿತರ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ; 9 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
ಯುವತಿ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಿತರ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವಾಚ್ಯ ನಿಂದಿಸಿ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 9 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 10:32 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುವತಿ, ಆಕೆಯ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಗುಂಪೊಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲ್ಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ 18 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಡಬ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ 18 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮರುದಿನದ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವಾಗ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ, ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಮೂವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಡಬ ಕೊಣಾಲು ಕೋಲ್ಪೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಪಿಗಳ ತಂಡ ಕಾರನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ತಡೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಲಾಟೆಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೋಲ್ಪೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಓಡಿಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಜಾಬಿರ್ ಎಂಬಾತ ನನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ. 'ಇವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಎಂಬಾತ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾಕಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ಸಂಬಂಧಿಗೂ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹೊಡೆದರು. ನಂತರ ಅಚೂರು ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಬಾತ ನನ್ನ ಎದೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮೇಲೂ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಥಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬೀಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಯುವತಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
9 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್: ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಬಿರ್, ಸಿದ್ದೀಕ್, ಉನೈಸ್, ರಂಶಿಕ್, ಸಂಶುದ್ದೀನ್, ಜಾಫರ್, ಆಶಿತ್, ಆಚೂರು @ಅಶ್ರಫ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಫ್ ಕೋಲ್ಪೆ ಎಂಬ 9 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅ.ಕ್ರ: 107/2026, ಕಲಂ: 189(2), 191(2), 126(2), 352, 115(2), 351(2) ಜೊತೆಗೆ 190 BNS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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