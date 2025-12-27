ETV Bharat / state

ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ 19 ಕೆಜಿ ಭೀಪ್ ಸಾಗಾಟ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಂದ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ: ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯುವಕರಿಂದ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA BEEF MEAT ಗೋಮಾಂಸ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ
ಮಂಗಳೂರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 27, 2025 at 6:09 PM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಭೀಪ್ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮುಲ್ಲರಪಟ್ನ ತಮ್ಮ 11 ವರ್ಷದ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮಲಾಲಿ ನಾರ್ಲಪದವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಡಪದವಿನ ಸುಮಿತ್ ಭಂಡಾರಿ (21) ಮತ್ತು ರಜತ್ ನಾಯಕ್ (30) ಎಂಬವರು ಟಾಟಾ ಸುಮೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಾಲಕಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ತಾರ್ ಬೈಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸುಮಿತ್​ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರುವ ರಜತ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮಹರ್ಷಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಆ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಕಿಯು ಬೈಕ್ ತಡೆದು ತಂದೆಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗೋಮಾಂಸ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಿತ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ವಿರುದ್ಧ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿಗಾಗಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾರ್ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ 19 ಕೆಜಿ ಮಾಂಸವನ್ನು 35 ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಿತ್ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಕಿಯ ಕಾಲು ಸುಟ್ಟುಹೋಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋಮಾಂಸ ಸಾಗಿಸುವವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸ ಸಾಗಣೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸತ್ತಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅವನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

