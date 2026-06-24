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ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!

ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಎದುರ ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Agriculture Land
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 10:58 AM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ‌. ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಾರದೇ ರೈತರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕೂರುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಚುರುಕುಗೊಂಡು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು.‌ ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ರೈತರು ಆಕಾಶ ನೋಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು‌. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೂರು ವಾರ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಸಹ ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದೆ ಭೂಮಿಯೇ ಇದೆ.

Agriculture Land
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ (ETV Bharat)

ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಗೆ ಬಂದು ಚಿಗುರಿದರೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೂ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಯನೂರು, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಳಲೂರು, ಕೊಮ್ಮನಾಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌‌. ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ, ಸೊರಬದ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಳೆಯಾಗದೆ ರೈತರು ಚಿಂತಿಗಿಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಜೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೂಲಿಯಾಳು ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ರೈತರು ಬೇರೆಯವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ‌. ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆರಾಯ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಬೀಜ ನಾಶವಾಗಿದೆ‌. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಹಸಿಯಾದಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ‌. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ರೈತ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ವಿಷ ಸೇವಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬೀರನಕೆರೆಯ ರೈತರಾದ ಮಹೇಂದ್ರಪ್ಪ,‌ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಹಂಚಿ‌ಕೊಂಡರು.

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗಿದೆ‌. 127.8 ಮಿಮೀಗೆ 140.3 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. 10 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗಿದೆ. ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 81.9 ಮಿಮೀ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು.‌ ಆದರೆ 61.7 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.‌ ಈಗ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಮಳೆ‌ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 210 ಮಿಮೀ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 208 ಮಿ‌ಮೀನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ‌‌. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1.013 ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ‌. ಭತ್ತ 66 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 35 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ, ಹತ್ತಿ, ಕಬ್ಬು ಸೇರಿ‌ ಅಂದಾಜು 300 ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇದೆ. 7.900 ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಭತ್ತ 2.400 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು‌ ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ, ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 500 ಕ್ಚಿಂಟಾಲ್​ನಷ್ಟು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2.700 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ನಷ್ಟು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ‌ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ.‌ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಮುಸುಕಿನ‌ ಜೋಳವನ್ನು 5 ಎಕರೆ ತನಕ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಏಪ್ರಿಲ್​ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ವರೆಗೂ 1.31.3 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್​ನಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಯೂರಿಯಾ 31.209, ಡಿಐಪಿ 12.484, ಎಂಒಪಿ‌ 11.697, ಎನ್​ಪಿಕೆ 46.749 ಮತ್ತು ಎಸ್​ಎಸ್ಪಿ 934 ನಷ್ಟು ವಿತರಣಾ ಗುರಿ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 49.696 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಕಿದ್ದು, 57.834 ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. 22.382.7 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 35.451 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಐಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 13,091 ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್​ನಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ‌. ನಮಗೆ ಈಗ 13,900 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್​ನಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. 4,317 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್​ನಷ್ಟು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಪು ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರ ಬಳಿ 9,833 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್​ನಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು‌ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ‌ ಬೆಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು‌ ಕಡಿಮೆ‌ ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿದೆ ಡಿಐಪಿ 20:20:013 ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಪೆಕ್ಸ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಹ ಇದೆ.‌ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಇದರ‌ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ‌ ಕೀಟ, ಹುಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲನ ರಸಗೂಬ್ಬರ ಬಳಸುವುದು ಅತಿ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ತನಕ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ‌ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ.‌ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಭತ್ತ ನಾಟಿ‌ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಕಾಲವಿದೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ರೈತರು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತ ಮಹೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಎಂಟು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 21 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೀಜ, 30 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.‌ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದೆ ಹಾಗೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ.‌ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಬೀಜವೂ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಡೆಸಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೆ ಒಂದೇನೇ. ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು, ಕಷ್ಟ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 1600 ರಿಂದ 1800 ರೂ. ದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮೂರೂವರೆ ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಬೀಜದ ಚೀಲಕ್ಕೆ 1,600-2,000 ರೂ. ದರ ಇದೆ. ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 2300-2500 ರೂ. ತನಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೂರಿಯಾ 280 ರೂ. ದರ ಇದ್ಧದ್ದು, ಈಗ 400 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ‌. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೇ ಚೀಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ‌‌. ಸರ್ಕಾರ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ದರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಲ ತಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ರೈತರು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ತಂದವರು ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ, ಇರುವ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ‌. ನಾವೆಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಲೋಕೇಶ್.

ರೈತ ಗಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಡೆಸಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ವಿಪರೀತ ರೇಟು, ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೀಜಕ್ಕೆ 600 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ರೂ. ನಂತೆ‌. ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅದು 2 ರಿಂದ 2500 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದೆ. ಈಗ ಗುಡ್ಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಯವರು ವಿಪರೀತ ದರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚೀಲಕ್ಕೆ 400 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 600 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ತರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

NORAIN CORPLOSS
SHIVAMOGGA
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
SEEDS NOT SPROUT
NO MONSOON RAIN

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