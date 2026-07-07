ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಚುರುಕು ಪಡೆದ ಮುಂಗಾರು: ಜೀವಕಳೆ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳು; ಹೀಗಿದೆ ವಿವರ!
ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಮಲೆನಾಡು, ಕೊಡಗು, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : July 7, 2026 at 7:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು (ಜುಲೈ 7) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 14 ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 224.29 ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲೇ 25 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ 895.65 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 603.98 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಮಲೆನಾಡು, ಕೊಡಗು, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 22.11 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ 15) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 81.98 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 151.75 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ 29043 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವಿದೆ.434 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 1793.65 ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.
ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 32.38 ಟಿಸಿಎಂ(ಶೇ 22) ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 68.15 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 145.33 ಟಿಎಂಸಿ. ಈಗ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವು 20691 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ. ಸದ್ಯ 196 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 1793.65 ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು.
KRS ಡ್ಯಾಂ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 11.91 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ 24) ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 45.97 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 49.45 ಟಿಎಂಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವು 5734 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ 777 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 122.25 ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು.
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 27.23 ಟಿಸಿಎಂ( ಶೇ 36) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 53.69 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 71.54 ಟಿಎಂಸಿ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವು 8117 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಇದೆ. 212 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 2142.75 ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು.
ಘಟಪ್ರಭಾ– ಮಲಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ ಈಗ 10.90 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ 21) ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 40.30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 51 ಟಿಎಂಸಿ. ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವು 21730 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಇದೆ. 107 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 2161 ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು.
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ: ವಿಜಯಪುರದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 22.46 ಟಿಎಂಸಿ (ಶೇ 18) ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 88.38 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 123.08 ಟಿಎಂಸಿ. ಸದ್ಯ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವು 21625 ಕ್ಯುಸೆಕ್. 100 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ 1697.19 ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು.
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