ಆರೇಳು ವಸಂತಗಳ ಬಳಿಕ ಮಂಕಿಮ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ.. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಸಾಹಸಿಗ!
ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಹಸವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಿವೇದಿತಾ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಸಾಹಸವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 15, 2026 at 6:24 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ/ದಾವಣಗೆರೆ: ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಂಕಿಮ್ಯಾನ್ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿದೆ. ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೋತಿ ರಾಜ್ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
2019 ರಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಇಳಿದು 'ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್' ಕೂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆರೇಳು ವಸಂತಗಳ ಬಳಿಕ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ 'ನಿವೇದಿತಾ' ಎಂಬವರೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೋತಿರಾಜ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ನಿವಾಸಿ ನಿವೇದಿತಾ ಜತೆ ಮದುವೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ನಿವೇದಿತಾ ಜೊತೆ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಅವರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಕೋತಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 22-23 ರಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವೈಭವ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ.
ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಹಸ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಗೊಂಡ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಅವರ ಸಾಹಸವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಿವೇದಿತಾ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಸಾಹಸವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಮದುವೆಗೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ: ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಗೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮಂಕಿಮ್ಯಾನ್ ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸಾಹಸಿಗ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಓಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜ್ಯೋತಿರಾಜ್ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಕುರಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೋತಿರಾಜ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್ "ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಏಟಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳನ್ನು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದವಳು. ನೀವು ಅಕ್ಕನ ಮಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೆಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮದುವೆಗಿಲ್ಲ ಕಾಸು: "ಇದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೆಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 22-23 ಕ್ಕೆ ವೈಭವ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದೆ. ನಿವೇದಿತಾ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಮಾವ ಮಾವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದವಳು. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿ.ಎಂ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಆಂಜನೇಯ, ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಹುಡಗಿ ಮನೆಯವರು ಬಡವರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿನಿರಂಗ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: "ಸದ್ಯ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ಚಾಮರಾಜ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅವನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 5-7 ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಗೆ 6-7 ಸಾವಿರ ಜನ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಂದಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೈಭವ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನನಗೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಫೋಟೊ ವಿಡಿಯೋ ಅವರ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಶಿವಗಂಗಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಕಲು ಹೋದಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿವೇದಿತಾನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂಡೆ ಹತ್ತುವೆ: "ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಂಡೆ ಹತ್ತುವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿವೇದಿತಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂಡೆ ಹತ್ತುವೆ. ಕಾರಣ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿದ್ರೇ ಅವಳೊಬ್ಬಳು ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಬಂಡೆ ಗೋಡೆ ಹತ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಂಬಿ ಒಂದು ಜೀವ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀ ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು. ನಾನು ಸೊಂಟ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಂದಲೇ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲಿಡೋದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಿವೇದಿತಾ 25 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜನತೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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