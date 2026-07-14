ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಜಿಗಿದ ಕೋತಿ: ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಗಂಭೀರ
ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ಜಿಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : July 14, 2026 at 7:25 AM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪೂರ - ಬಂಡಿಬಸಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೋತಿ ಜಿಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆ ಕುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರೋಷನ್ ಶೇಖ್ಸಾಬ್ ಖುರೇಷಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಬಂದು ಕುರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಹಜವಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಕುರಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತಿದ್ದರು.
ರಸ್ತೆ ದಾಟುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋತಿಯೊಂದು ಈ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸವಾರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ: ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ಕೆಲ ಯುವರು ಗಾಯಾಳುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಳೆದರೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನ ಬಂದಿಲ್ಲ. 112 ತುರ್ತು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೂ ತಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಗೊಂದಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಲಲಿತಾರಾಣಿ, ಘಟನೆ ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ನೆರವಾದರು. ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗದಿರುವುದು ಜನರ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಸವನದುರ್ಗ ನಿವಾಸಿ ಸೈಯದ್ ನೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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