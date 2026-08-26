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ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಮಹಿಳೆಯ 1.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ

ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೇರಿದ 1.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BRITISH WOMAN'S 1.50 LAKH CASH STOLEN STAYING AT PRIVATE HOTEL, CASE REGISTERED
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ. (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 7:47 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಯು.ಕೆ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ 1.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ಕೆಪಿಎಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್​ ಆಗಿದ್ದ 36 ವರ್ಷದ ವಿಟ್ನಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ವೈ.ವಾಂಗ್ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಕೆ ಮಹಿಳೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜ.19ರಿಂದ ನಗರದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಇವರು 1,100 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ 300 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ ನಗದನ್ನು (1.5 ಲಕ್ಷ) ತನ್ನ ಪೌಚ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪೌಚ್​ನಲ್ಲಿ ಹಣ ನೋಡಿದ್ದರು.

ಆ.10ರಂದು ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೀನ್ಯಾದ ನೈರೋಬಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೌಚ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೌಸ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪೈಕಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ.5 ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್​ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ, ಕೊಠಡಿ ಪ್ರವೇಶ ದಾಖಲೆ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಹೌಸ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೆ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
ನಗದು ಕಳ್ಳತನ
ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ಮಹಿಳೆ
CASH STOLEN AT PRIVATE HOTEL

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