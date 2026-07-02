ದುಡ್ಡಿನ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ
ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಪೀಠದ ಮಾರುತಿ ಗೂರೂಜಿ ಅವರು ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಹಣದ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 2, 2026 at 4:33 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿರುದ್ದದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ದುಡ್ಡಿನ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿಯ ಮಾರುತಿ ಗೂರೂಜಿ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಯ ವಿರುದ್ದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತೇವು, ಆದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಯಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಕೇಸು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಪಿಸಿ ಅವರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಮಿಷ ತೋರಿದ್ರು, ನಾನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಸುಮೋಟೊ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರು, ಸ್ವಾಗತ ಅಂದೆ. ನನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.
'ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ, ನೀವು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ರೆ, ಇಂದಿನ ಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?. ಈಗ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸೋಲಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, 2.47 ಪೈಸೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ 12-14 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅದೇ ದರ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ಮಾಡಲು ಹೋದ್ರೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ವಾಹನಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಹಣದ ಆಮಿಷ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣದ ಆಮಿಷ ತೋರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಬೆದರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿವೆ. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊನ್ನೆ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ. ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರೂಜಿಗಳಿಗೂ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ, ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು.
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